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ترامب يطالب المحكمة العليا الأمريكية بالتدخل في نزاع مارالاغو

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ترامب يطالب المحكمة العليا الأمريكية بالتدخل في نزاع مارالاغو
AFP
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب
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 طلب محامو الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من المحكمة العليا الأمريكية التدخل في معركة قانونية بشأن الوثائق السرية التي استولى عليها مكتب التحقيقات الفدرالي في منتجع مارالاغو.

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وطلب فريق ترامب من المحكمة إلغاء حكم محكمة أدنى والسماح لـ"محكم مستقل"، بمراجعة ما يقرب من 100 وثيقة تحمل علامة السرية تم أخذها خلال تفتيش مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) لممتلكات الرئيس الأمريكي السابق في منتجع مارالاغو بولاية فلوريدا في 8 أغسطس الماضي.

جدير بالذكر أن لجنة مؤلفة من ثلاثة قضاة قيدت الشهر الماضي مسألة مراجعة من جانب "محكم مستقل" إلى شريحة أكبر بكثير من المستندات غير المصنفة سرية.

المصدر: "أ ب"

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