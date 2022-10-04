البنتاغون: من الأنسب تزويد كييف بالدبابات السوفيتية بدلا من الغربية

اعتبرت نائبة مساعد وزير الدفاع الأمريكي لورا كوبر، أنه من الأنسب في هذه المرحلة تزويد كييف بالدبابات السوفيتية بدلا من الدبابات الغربية.

وقالت كوبر: "نحن نتفق تماما على أن الأوكرانيين يحتاجون إلى الدبابات. من وجهة نظر التسليم الفوري والنقل، فإن الخيار الأسهل هو الدبابات ذات الطراز السوفيتي، والتي يعرف الأوكرانيون بالفعل كيفية تشغيلها، والأهم من ذلك، يعرفون كيفية إصلاحها".

وأضافت: "إحدى مشاكل الدبابات الغربية هي صيانتها ودعمها الفني".

وقالت كوبر: "إننا نراقب عن كثب مستوى استخدام أوكرانيا للأسلحة المقدمة للتأكد من أن لديهم كل ما يحتاجون إليه، الولايات المتحدة تقدم أسلحة إضافية، كما أننا نستثمر في إنتاج الأسلحة، ونرى أن حلفاءنا وشركاءنا يستثمرون في إنتاج الأسلحة.. لمواصلة دعم كييف".

المصدر: تاس