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طائرة نقل عسكرية روسية تتفادى الاصطدام بطائرات مسيرة أمريكية بسوريا

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طائرة نقل عسكرية روسية تتفادى الاصطدام بطائرات مسيرة أمريكية بسوريا
الحرس الوطني الأمريكي
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أعلن نائب رئيس المركز المصالحة الروسي بسوريا أوليغ إيغوروف، أن طائرة "An-26" التابعة للقوات الجوفضائية الروسية، تفادت الاصطدام بطائرتين مسيرتين أميركيتين في الجو شمال سوريا.

وقال إيغوروف إن: "ما يسمى بالتحالف الدولي لمكافحة الإرهاب بقيادة الولايات المتحدة يواصل القيام برحلات جوية غير شرعية لطائرات مسيرة بمعدات هجومية في المجال الجوي للجمهورية العربية السورية".

ووفقا له، فإن الحادث وقع في 3 أكتوبر في تمام الساعة 4:25 بتوقيت غرينيتش، عندما اضطرت الطائرة "An-26"، التي كانت تطير لتزويد وحدات المجموعة الروسية بالإمدادات العسكرية اللازمة، إلى تجنب الاصطدام بطائرات أمريكية مسيرة من طراز "MQ-9" و"MQ-1" في الشمال سوريا.

وأشار إيغوروف، إن هذه ليست المرة الأولى التي ينتهك فيها الجيش الأمريكي أحكام مذكرة التفاهم بشأن منع الحوادث وضمان سلامة الطيران أثناء العمليات في سوريا.

المصدر: نوفوستي

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