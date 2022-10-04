واشنطن: مستعدون لدراسة عرض روسيا بشأن تبادل السجناء في حال وروده

أعلن البيت الأبيض أن واشنطن مستعدة لدراسة "عرض جوابي جدي" من جانب روسيا بشأن تبادل السجناء في حال ورد مثل هذا العرض.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير خلال مؤتر صحفي يوم الثلاثاء، تعليقا على قضية لاعبة كرة السلة الأمريكية بريتني غراينر المدانة في روسيا، إن الجانب الأمريكي قدم "مقترحا جوهريا" لموسكو بهذا الشأن.

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وأضافت: "نريد من روسيا أن تقبل هذا المقترح... أو بإمكانهم التقدم بعرض جدي جوابي. ولكن عليهم أن يقدموا عرضا جديا بالفعل".

يذكر أن السلطات الأمريكية أعلنت في أواخر يوليو الماضي أنها تبحث مع موسكو صفقة محتملة لمبادلة السجين الروسي فيكتور بوت المدان بتجارة الأسلحة في الولايات المتحدة بالمواطنين الأمريكيين بول ويلان وبريتني غراينر المحكوم عليهما بالسجن في روسيا.

المصدر: تاس