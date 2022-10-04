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بوريل: الاتحاد الأوروبي ينظر بفرض عقوبات على إيران ردا على "مقتل" مهسا أميني والتعامل مع الاحتجاجات

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بوريل: الاتحاد الأوروبي ينظر بفرض عقوبات على إيران ردا على
AP
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أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن الاتحاد ينظر في فرض عقوبات على إيران على خلفية "مقتل" الشابة مهسا أميني وطريقة التعامل مع التظاهرات في البلاد".

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وقال بوريل للبرلمان الأوروبي: "سنواصل النظر في جميع الخيارات المتاحة بما في ذلك إجراءات تقييدية ردا على مقتل مهسا أميني والطريقة التي تعاملت بها قوات الأمن الإيرانية مع التظاهرات".

وأوضح أنه يعني بعبارة "إجراءات تقييدية": "فرض عقوبات".

المصدر: "فرانس برس"

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