إيران.. فيديو للحظة إطلاق القاطرة "سامان" لنقل الأقمار الصناعية ووزارة الاتصالات تصدر توضيحا

أعلنت طهران أنها أجرت اختبارا ناجحا لإطلاق قاطرة "سامان" الفضائية القادرة على نقل الأقمار الصناعية بين المدارات.

وقالت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيرانية في بيان إن منظمة الفضاء الإيرانية أجرت ذلك الاختبار "بالاعتماد على خبرائها وكفاءاتها المحلية وبالتعاون مع منظمة الصناعات الجو-فضائية بوزارة الدفاع باستخدام مسبار فضائي".

وأضافت الوزارة أن عملية الإطلاق تعد "خطوة نوعية هامة في تطوير القاطرة "سامان"، بحيث سنشهد في المستقبل الاستخدام التطبيقي لهذه التكنولوجيا المتقدمة في عمليات الإطلاق الفضائية للبلاد".

وأشارت إلى أنه "تم استخدام تقنيات بالغة التطور كانت قبل هذا حكرا على عدد قليل من الدول". في تصميم وصنع قاطرة "سامان" التي تستخدم لزيادة الارتفاع المداري للأقمار الصناعية.

وحسب وكالة الأنباء الإيرانية فقد "تم اختبار أداء الأنظمة الفرعية للنموذج الهندسي لقاطرة "سامان" في ظروف محاكاة لظروف الفضاء، وتم جمع بيانات شاملة عنها والتأكد من صحة أدائها في ظروف التشغيل على ارتفاع شاهق".

المصدر: وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا)