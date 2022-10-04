واشنطن تخصص حزمة مساعدات بقيمة 625 مليون دولار لكييف

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن لنظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، عن تخصيص واشنطن حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 625 مليون دولار لكييف.

ووفقا لبيان البيت الأبيض: "تعهد الرئيس جو بايدن ونائبته كامالا هاريس خلال محادثة هاتفية مع نظيره الأوكراني بمواصلة دعم أوكرانيا لأطول فترة ممكنة، هذا الدعم يتضمن حزمة مساعدات أمنية جديدة بقيمة 625 مليون دولار اليوم، وتشمل الحزمة الجديدة أسلحة ومعدات إضافية، بما في ذلك راجمات صواريخ هيمارس وأنظمة المدفعية والذخيرة والعربات المدرعة.

وأشار وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، بأن الحجم الإجمالي للمساعدة العسكرية التي تقدمها إدارة واشنطن الحالية لأوكرانيا سوف يصل إلى أكثر من 17.5 مليار دولار.

وقال: "الأحداث الأخيرة فقط تعزز عزمنا لمواصلة دعم كييف، سنستمر في دعم شعب أوكرانيا.. يتم ضبط الفرص التي نقدمها بعناية لجعل معظم الوضع في ساحة المعركة وتعزيز موقف أوكرانيا على طاولة المفاوضات عندما يحين الوقت".

المصدر: تاس