الدفاع الأرمينية: أذربيجان أعادت 17 أسير حرب أرمنيا

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأرمينية أرام توروسيان أن أذربيجان أعادت 17 أسير حرب إلى أرمينيا.

وقال توروسيان: "أعاد الجانب الأذربيجاني اليوم بوساطة الولايات المتحدة 17 أسير حرب إلى الجانب الأرمني".

وبدوره كتب رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان على "تويتر" أنه يشيد بجهود الولايات المتحدة في المساعدة بعودة 17 أسير حرب.

وأعرب عن أمله في أنه من خلال الجهود المشتركة مع الشركاء الدوليين، يمكن الاستمرار في إحراز تقدم في حل القضايا الإنسانية وإحلال السلام في المنطقة.

المصدر: نوفوستي