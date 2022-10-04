بايدن وكيشيدا يدينان تجربة كوريا الشمالية الصاروخية بـ"أقوى العبارات"
AP
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دان كل من الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا حلق فوق اليابان، وفق ما ذكر البيت الأبيض بعد اتصال هاتفي بينهما.
وفي بيان له، قال البيت الأبيض:"الزعيمان دانا بشكل مشترك التجربة الصاروخية (لكوريا الشمالية) بأقوى العبارات، واعتبرا عملية الإطلاق خطرا على الشعب الياباني ومزعزعة لاستقرار المنطقة وانتهاكا واضحا لقرارات مجلس الأمن الدولي".
وأكد بايدن "التزام الولايات المتحدة الراسخ الدفاع عن اليابان".
المصدر: "فرانس برس"