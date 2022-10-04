واشنطن تعتزم طلب عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي بسبب إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا

أعلن مسؤول أمريكي أن الولايات المتحدة تخطط لطلب عقد اجتماع مفتوح لمجلس الأمن الدولي لبحث إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا.

وقال المسؤول لوكالة "رويترز" إن الاجتماع سيعقد بسبب إطلاق كوريا الشمالية يوم الثلاثاء صاروخا فوق الأراضي اليابانية.

أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا متوسط المدى مر فوق اليابان

وذكرت وكالة "يونهاب" نقلا عن الجيش أن مخابرات كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تجريان تحقيقا مفصلا عن الحادث، فيما نددت اليابان بعملية الإطلاق واصفة إياها بالعمل العنيف، كما دعت لعقد اجتماع أمني عاجل لمناقشة آليات الرد والاستجابة..

المصدر: تاس