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الهيئات القضائية في موسكو تؤيد دعوى شبكة RT ضد "غوغل" لإلغاء حظر قنواتها على "يوتيوب"

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الهيئات القضائية في موسكو تؤيد دعوى شبكة RT ضد
Sputnik
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أيدت الهيئات القضائية في موسكو دعوى شبكة RT، ضد شركة "غوغل"، حيث طالب المدعي العام بإعادة وصول الشبكة إلى قنواتها المحظورة على "يوتيوب".

وجاء في الدعوى أيضا أن الرفض الأحادي لتنفيذ العقد يجب أن يُعتبر غير قانوني وأن عقوبة المحكمة تُفرض في حالة عدم تنفيذ قرار المحكمة. وأيدت الهيئات القضائية ذلك بشكل كامل.

وتم رفع الدعوى إلى المحكمة في مايو. حيث اتخذت المحكمة، بناء على طلب من RT، تدابير مؤقتة ومصادرة أموال، وكذلك جميع الممتلكات المنقولة وغير المنقولة المملوكة لشركة Google LLC، بمبلغ إجمالي قدره 500 مليون روبل.

المصدر: نوفوستي

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