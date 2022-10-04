إيران..الافراج عن المغني حاجي بور بعد توقيفه إثر أغنية داعمة للاحتجاجات

أفاد مسؤول قضائي إيراني بأن السلطات أفرجت بكفالة عن المغني شروين حاجي بور الذي أوقف بعد تقديمه أغنية لقيت انتشارا بمواقع التواصل، دعم فيها الاحتجاجات عقب وفاة الشابة مهسا أميني.

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وأوضح المدعي العام في محافظة مازندران (شمال) محمد كريمي أنه "تم الافراج عن شروين حاجي آقا بور بكفالة على أن تتم متابعة قضيته وفق المسار القضائي"، حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية "إرنا".

وكانت منظمات حقوقية خارج إيران أفادت الأسبوع الماضي عن توقيف المغني البالغ من العمر 25 عاما.

و على خلفية أغنية "برايِ" ("من أجل") بالفارسية، اكتسب حاجي بور الذي عرف بموسيقى البوب وكتابة الأغنيات، شهرة واسعة في الأيام الماضية، وكانت كلمات الأغنية مستقاة من تغريدات يتحدث فيها مستخدمو موقع "توتير" عن الأسباب التي تدفعهم الى الاحتجاج.

ونشرت وكالة "تسنيم" نسختها الخاصة من الأغنية، حيث أبقت على صوت حاجي بور، الا أنها عدّلت من الصور المرفقة بها لتعكس بعض الانجازات المحققة من قبل الجمهورية الإسلامية، مشيرة إلى أن الفيديو الذي نشرته عبر قناتها على تطبيق "تليغرام"، يهدف إلى اظهار "مفاهيم أكثر واقعية لما يحصل في ميدان الحرب الإعلامية" عبر "صور ذات مغزى".

وذكرت "تسنيم" نبأ الافراج عن حاجي بور، لافتة إلى أنه أوقف "بعد تأييده مثيري الشغب وتضامنه مع الأعداء من خلال نشر أغنية على مواقع التواصل من دون إذن لذلك".

المصدر: "فرانس برس"