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"الأناضول": وفد سويدي يزور أنقرة لبحث تسليم متورطين في "الإرهاب"

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AFP
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أفادت وكالة "الأناضول" بأن وفدا من وزارة العدل السويدية يعتزم زيارة العاصمة التركية أنقرة، الأسبوع الحالي، لإجراء مباحثات حول تسليم أشخاص متورطين بجرائم "إرهاب".

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وأوضحت "الأناضول" أنه "من المقرر أن يبحث الوفد السويدي مع المسؤولين الأتراك، القرارات المتخذة خلال الاجتماع الأول للآلية الدائمة المشتركة، والذي انعقد يوم 26 أغسطس الماضي، في مدينة "وانتا" الفنلندية".

وأشارت "الأناضول" إلى أن الوفد السويدي سيبحث استكمال الجوانب الناقصة في بعض الخطوات ذات الصلة.

جدير بالذكر أن الآلية الدائمة المشتركة تأسست في أعقاب توقيع مذكرة التفاهم الثلاثية بين كل من تركيا وفنلندا والسويد، في يونيو الماضي، بالعاصمة الإسبانية مدريد.

المصدر: "الأناضول"

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