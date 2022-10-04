فرنسا تدعو أذربيجان إلى إطلاق سراح الأسرى الأرمن

أفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية بأن بلاده تدعو أذربيجان إلى إطلاق سراح جميع أسرى الحرب الأرمن، جاء ذلك على ضوء تسجيلات فيديو انتشرت مؤخرا لعمليات إعدام لهؤلاء الأسرى.

وأضاف أن فرنسا أخذت بعين الاعتبار بيان باكو بشأن بدء تحقيق في هذه الإعدامات ودعت إلى تقديم الجناة إلى العدالة.

حيث انتشرت لقطات فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لقطات توثق إعدامات بحق أسرى أرمن على يد الجيش الأذربيجاني.

من جهتها دعت وزارة الخارجية الأرمينية المجتمع الدولي إلى زيادة الضغط على أذربيجان وأدانت مقاطع الفيديو وعمليات القتل والتعذيب للأسرى الأرمن التي تحدث خارج نطاق القانون.

وأشار المكتب الأرميني للمسائل القانونية الدولية بأن مقاطع الفيديو قدمت إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ومحكمة العدل الدولية.

المصدر: تاس