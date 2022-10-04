الجيش الإسرائيلي يكشف مصدر النيران التي أصابت شرطيا في رام الله

أعلن الجيش الإسرائيلي أن شرطيا "أصيب بالخطأ" خلال عملية الدهس التي تم تنفيذها اليوم في رام الله.

وقالت إذاعة الجيش إن جنودا أطلقوا النار تجاه مركبة حاولت تنفيذ عملية دهس قرب عوفرا عند حاجز للشرطة الإسرائيلية وأصيب شرطي بالخطأ برصاص أحد الجنود.

وكان الناطق بلسان الشرطة قال إن سيارة فلسطينية سارعت باتجاه الشرطي قرب مفترق عوفرا، واصطدمت به، قبل أن تهرب من المكان.

وأضاف التقرير أن الشرطي أصيب بطلق ناري في ساقه، وأشار إلى أن التحقيقات ما زالت مستمرة لتحديد مصدر إطلاق النار.

المصدر: RT