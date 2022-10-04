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قوات كييف تقصف مدينة دوكوتشايفسك بنوع جديد من صواريخ "هيمارس" الأمريكية

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قوات كييف تقصف مدينة دوكوتشايفسك بنوع جديد من صواريخ
RT
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أعلنت جمهورية دونيتسك عن قيام قوات كييف بإطلاق نوع جديد من صواريخ هيمارس الأمريكية باتجاه مدينة دوكوتشايفسك جنوبي دونيتسك.

وأضاف الرائد سيرجي بيريفيرزيف أن القوات الأوكرانية قصفت الليلة الماضية مدينة دوكوتشايفسك باستخدام نوع جديد من أنظمة صواريخ "هيمارس" متعددة الإطلاق، حيث استهدفت مصنع دوكوتشايفسك للدولوميت ومحطة حافلات ومركز توظيف والمدرسة الداخلية رقم 27 وتم العثور على شظايا منها في محيط المدينة تحتوي على عناصر صادمة.

المصدر: نوفوستي

 

 

 

 

 

 

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