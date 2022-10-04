"إرنا": الحرس الثوري الإيراني يستهدف مواقع "الجماعات الانفصالية" بإقليم كردستان العراق (فيديو)

أفادت وكالة "إرنا" بأن الحرس الثوري الإيراني استهدف مواقع "الجماعات الانفصالية (الإيرانية)" في إقليم كردستان بشمال العراق.

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وأوضحت "إرنا" أن "الحرس الثوري استهدف من جدید مواقع في منطقة سيدكان ومرتفعات هيلغورود وبربزين بطائرات بدون طيار من طراز مهاجر 6 وقاذفات صواريخ".

وأشارت إلى أن "الهجوم تم بالمدفعية والمسيرات الدقيقة".

هذا وأفادت وكالة أنباء "فارس" نقلا عن مصدر عسكري مطلع بأنه "استمرارا للهجمات التي استهدفت مقار الجماعات الإرهابية في اقليم شمال العراق، استهدف الحرس الثوري الإيراني اليوم مواقع هذه الجماعات من جديد، وتم خلال الهجوم تدمير اجتماع قادة إحدى المجموعات الإرهابية وتوجيه ضربات خطيرة لهذه الجماعة".

المصدر: "إرنا"+ "فارس"