إندونيسيا.. الشرطة تؤكد أن بوابات الخروج من الملعب الذي شهد مقتل 125 شخصا صغيرة جدا

قالت الشرطة الإندونيسية إن بوابات الملعب الذي شهد مقتل 125 شخصا بسبب التدافع، صغيرة للغاية ولا تكفي سوى لخروج شخصين، في وقت كان المئات يحاولون الفرار بعد إطلاق الغاز المسيل للدموع.

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أظهرت صور من ملعب مالانغ، حيث قتل 125 شخصا وأصيب المئات مساء السبت من الاسبوع الماضي في واحدة من أسوأ الكوارث الرياضية، 4 أبواب متصلة تشكل بوابة واحدة.

وقالت الشرطة اليوم الثلاثاء، إن التحقيق ركز على 6 من البوابات الـ14 التي لقي فيها معظم المتفرجين حتفهم أثناء التدافع.

وذكر المتحدث باسم الشرطة ديدي براسيتيو أن أقفال البوابات فتحت، لكن كل باب لم تكن تسع لخروج سوى شخصين فقط.

وأضاف: "بالنسبة لتلك البوابات الست، لم يتم إغلاقها لكنها كانت صغيرة للغاية ولا تكفي سوى لخروج شخصين في وقت كان المئات يحاولون الفرار. وهناك حدث التدافع".

وأضاف أن البوابات كانت من مسؤولية المنظمين.

وأعلنت الداخلية الإندونيسية، أمس الإثنين، عزل أحد قادة الشرطة وتسعة من ضباط النخبة، فيما يخضع 18 آخرون للتحقيق لتحديد المسؤولية عن إطلاق الغاز المسيل للدموع داخل الاستاد.

المصدر: أ ب