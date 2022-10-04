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تركيا: لا نعير اهتماما لتصريحات اليونان وأوروبا حول اتفاقنا مع ليبيا

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تركيا: لا نعير اهتماما لتصريحات اليونان وأوروبا حول اتفاقنا مع ليبيا
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قالت وزارة الخارجية التركية إن أنقرة لا تعير اهتماما للتصريحات الصادرة من اليونان والاتحاد الأوروبي بشأن التوقيع على مذكرة التفاهم في مجال الموارد الهيدروكربونية بين تركيا وليبيا.

أكد الناطق باسم وزارة الخارجية التركية، طانجو بيلغيتش، في بيان، يوم الثلاثاء، أن "الاعتراض على هذا الاتفاق المبرم بين دولتين تتمتعان بالسيادة، يتعارض مع القانون الدولي والمبادئ الأساسية للأمم المتحدة".

وأضاف أن "جهود اليونان التي تحاول اغتصاب الحقوق المشروعة لتركيا وليبيا أيضا من خلال المطالبة بمناطق بحرية مرخصة، لن تسفر عن أي نتائج".

ولفت إلى أن "دعم الاتحاد الأوروبي للمطالب المتطرفة لليونان وموقفه الذي يتجنب الحوار الصادق ويعيق سبل اللجوء إلى القضاء الدولي، يتعارض مع قوانينه الخاصة والقانون الدولي".

ودعا بيلغيتش الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى عدم تجاوز حدودها وصلاحياتها، واحترام السيادة والمساواة بين الدول وفقا للقانون الدولي ومبادئ الأمم المتحدة.

وأعلن أمس وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، عن توقيع مذكرة تفاهم بين بلاده وليبيا في مجال النفط والغاز الطبيعي.

المصدر: الأناضول

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