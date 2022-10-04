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ميركل تفوز بجائزة الأمم المتحدة للاجئين لعام 2022

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ميركل تفوز بجائزة الأمم المتحدة للاجئين لعام 2022
AFP
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فازت المستشارة الألمانية السابقة، أنغيلا ميركل، بجائزة الأمم المتحدة للاجئين لعام 2022 (Nansen) ، حيث حظيت بالثناء لتصميمها على حماية طالبي اللجوء أثناء توليها منصبها.

وقال المفوض العام للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، في بيان: "من خلال مساعدة أكثر من مليون لاجئ على البقاء على قيد الحياة وإعادة البناء، أظهرت أنغيلا ميركل شجاعة أخلاقية وسياسية كبيرة".

يذكر أن جائزة "نانسن" تكرم الأشخاص والمجموعات والمنظمات التي تتفانى في عملها الموجه لحماية اللاجئين والنازحين وعديمي الجنسية.

تأسست الجائزة في عام 1954، وهي إحياء لإرث فريدجوف نانسن، العالم النرويجي والمستكشف القطبي والدبلوماسي والمفوض السامي الأول لشؤون اللاجئين في حقبة عصبة الأمم.

ويحصل الفائز على مبلغ 150000 دولار أمريكي تتبرع به حكومتا سويسرا والنرويج، ويهدف لمتابعة مشروع موجه لمساعدة النازحين قسرا، يتم تطويره بالتشاور الوثيق مع المفوضية.

المصدر: "أ ف ب" + unhcr

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