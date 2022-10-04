اليابان تعلن دبلوماسيا روسيا شخصا غير مرغوب فيه ردا على طرد موسكو لقنصلها

أعلنت طوكيو، اليوم الثلاثاء، دبلوماسيا روسيا في القنصلية العامة بمدينة سابورو اليابانية شخصا غير مرغوب فيه، وذلك ردا على طرد موسكو للقنصل الياباني من فلاديفوستوك الأسبوع الماضي.

وذكرت وكالة الأنباء اليابانية "كيودو" نقلا عن وزارة الخارجية أن الحكومة اليابانية قررت طرد موظف بالقنصلية العامة الروسية في سابورو ردا على طرد دبلوماسيها في قنصليتها بمدينة فلاديفوستوك.

وقالت وسائل إعلام يابانية إن وزارة الخارجية طلبت من الدبلوماسي الروسي مغادرة اليابان قبل 10 أكتوبر.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الخارجية الروسية استدعت، الأسبوع الماضي، المستشار بالسفارة اليابانية في موسكو، بعد القبض على القنصل الياباني في فلاديفوستوك متلبّسا بالتجسس، وإبلغته إعلان قنصله شخصية غير مرغوب فيها بروسيا.

المصدر: نوفوستي