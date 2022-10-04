واشنطن وسيئول أجرتا تدريبا على "ضربات تصيب الهدف بدقة"

أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن مقاتلات كورية جنوبية وأمريكية أجرت تدريبات على "ضربات تصيب الهدف بدقة"، ردا على إطلاق كوريا الشمالية اليوم صاروخا باليستيا متوسط ​​المدى فوق اليابان.

وقالت هيئة الأركان المشتركة في سيئول إنه "بمشاركة أربع طائرات من طراز F-15K للقوات الجوية الكورية الجنوبية وأربع مقاتلات تابعة للقوات الجوية الأمريكية من طراز F-16، أطلقت مقاتلتان كوريتان جنوبيتان من طراز F-15K قنبلتين هجوميتين مشتركتين ضد هدف افتراضي في ميدان جيكدو للرماية في البحر الغربي".

وأوضحت أن التدريبات تهدف إلى إظهار "قدرات الحلفاء على توجيه ضربة دقيقة لمصدر الاستفزازات".

المصدر: "أ ف ب"