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واشنطن وسيئول أجرتا تدريبا على "ضربات تصيب الهدف بدقة"

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واشنطن وسيئول أجرتا تدريبا على
AFP
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أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن مقاتلات كورية جنوبية وأمريكية أجرت تدريبات على "ضربات تصيب الهدف بدقة"، ردا على إطلاق كوريا الشمالية اليوم صاروخا باليستيا متوسط ​​المدى فوق اليابان.

وقالت هيئة الأركان المشتركة في سيئول إنه "بمشاركة أربع طائرات من طراز F-15K للقوات الجوية الكورية الجنوبية وأربع مقاتلات تابعة للقوات الجوية الأمريكية من طراز F-16، أطلقت مقاتلتان كوريتان جنوبيتان من طراز F-15K قنبلتين هجوميتين مشتركتين ضد هدف افتراضي في ميدان جيكدو للرماية في البحر الغربي".

وأوضحت أن التدريبات تهدف إلى إظهار "قدرات الحلفاء على توجيه ضربة دقيقة لمصدر الاستفزازات".

المصدر: "أ ف ب"

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