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عشريني يلوح بسكين ويثير ذعر المصلين قرب كنيس إسرائيلي (فيديو)

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عشريني يلوح بسكين ويثير ذعر المصلين قرب كنيس إسرائيلي (فيديو)
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أثار شاب في العشرينات من عمره ذعرا بين المصلين في منطقة كديما زوران بإسرائيل.

وبحسب فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، هدد الشاب، أمس الاثنين، الناس بالقرب من كنيس يهودي في كديما زوران (ليس بعيدا عن نتانيا) بسكين، بينما حاول البعض الإمساك به، لكنه هرب من المكان.

ولا تزال الشرطة تبحث عنه، ولم تتضح بعد حيثيات الواقعة.

المصدر: "israel national news"

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