مارين لوبان: العقوبات الأوروبية لم تؤثر على روسيا لكنها تعاقب الفرنسيين الذين ينتظرهم شتاء صعب

قالت زعيمة كتلة "التجمع الوطني" في البرلمان الفرنسي، مارين لوبان، إن العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي لا تؤثر على روسيا، لكنها تعاقب الفرنسيين.

وأكدت لوبان في مقابلة بثتها قناة "BFMTV" التلفزيونية، اليوم الثلاثاء، أن "العقوبات لا تعمل، وبالإضافة إلى ذلك، فهي تأتي بنتائج عكسية"، مشيرة إلى أنه "في الواقع فإن نتيجة لهذه العقوبات، زادت عائدات تصدير النفط الروسي بمقدار 40 مليار يورو".

وأضافت أن "هذه العقوبات تعاقب الفرنسيين، الذين يواجهون شتاء صعبا الآن وربما أكثر صعوبة في عام 2023".

وأشارت لوبان إلى أن "المسؤولية عن ذلك تقع على عاتق أولئك الذين اتخذوا القرارات ذات الصلة"، واعتبرت أن "مثل هذه الإجراءات غير مدروسة".

المصدر: نوفوستي