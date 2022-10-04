نتنياهو يتعهد ببناء المزيد من المستوطنات في الضفة الغربية إذا أعيد انتخابه

تعهد زعيم المعارضة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بدعم بناء مساكن ضخمة في مستوطنات الضفة الغربية إذا استعاد منصبه كرئيس للوزراء بعد الانتخابات الإسرائيلية المزمع تنظيمها في نوفمبر.

ووقع نتنياهو مع 30 عضوا من حزب الليكود و26 سياسي آخر من حزب "شاس" و"يهدوت هتوراة" والحزب "الصهيوني الديني" و"البيت اليهودي" إعلان نوايا لـ "الحركة من أجل السيادة" بهدف تطوير المستوطنات وباء المزيد منها.

وجاء في بيان أصدرته حملة تسمى "تحرك شرقا"، تقودها "الحركة من أجل السيادة" إن أفضل حل لأزمة الإسكان هو البناء في الضفة الغربية، وتابع البيان "خطر أسعار المساكن في وسط البلاد يستلزم بناء ضخم في المنطقة المجاورة، يهودا والسامرة".

وقال البيان إن "بناء آلاف المنازل على محور تل أبيب-أرييل سيؤدي إلى زيادة كبيرة في المعروض من أراضي البناء وانخفاض كبير في أسعار المساكن".

وتعهد الموقعون على البيان باستخدام جميع الأدوات البرلمانية المتاحة لهم لتنفيذ مثل هذا البناء، بما في ذلك تغيير اللوائح لتسهيل منح تصاريح البناء للمستوطنين.

وختم بنيامين نتنياهو اسمه على الوثيقة، في حين تعارض إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بشكل متزايد بناء المستوطنات، مما قد يضعه على خلاف مع واشنطن.

المصدر: i24news