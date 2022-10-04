جنوب إفريقيا.. مقتل سائح ألماني بالرصاص قرب حديقة كروغر الشهيرة

أعلنت الشرطة في جمهورية جنوب إفريقيا أن مسلحين قتلوا سائحا ألمانيا بالرصاص، أمس الاثنين، بالقرب من حديقة كروغر الوطنية المشهورة عالميا بجنوب إفريقيا.

وقالت أجهزة الشرطة الوطنية في جنوب إفريقيا في بيان، إن الرجل "قتل برصاص مجموعة من المجرمين الذين لا يرحمون".

وكان 4 سياح ألمان يقودون سيارتهم إلى منتجع Mdluli Safari Lodge الفاخر، الذي يقع على بعد 15 كيلومترا خارج حديقة كروغر الوطنية في شمال شرق جنوب إفريقيا، عندما أوقفهم 3 رجال مسلحين.

وقالت الشرطة "قيل إن المشتبه بهم أمروا السائحين بفتح أبواب سيارتهم، لكن عندما أغلق السائق جميع الأبواب، على ما يبدو، أطلق أحد المشتبه بهم النار على الجزء العلوي من جسده من خلال النافذة".

وقالت الشرطة إن المشتبه بهم أسرعوا في الهرب بعد ذلك، دون أخذ أي شيء من السائحين.

وقالت السفارة الألمانية في جنوب إفريقيا إنها على اتصال بالسلطات المحلية بشأن "الحادث المأساوي".

وصرح المتحدث باسم السفارة الألمانية كريستوفر شميت أن "القنصلية تعتني بالمتضررين الألمان".

وحديقة كروغر الوطنية هي أكبر حديقة في جنوب إفريقيا ومغناطيس سياحي على حدود موزمبيق.

من جهتها، قدمت وزارة السياحة في جنوب إفريقيا تعازيها لذوي الفقيد، وحثت الشرطة على العثور على الجناة وتوجيه الاتهام إليهم. وقالت الشرطة إنها تبحث عن المشتبه بهم.

المصدر: أ ف ب