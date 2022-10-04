فيديو يظهر آخر لحظات من حياة مواطنين مصريين قضوا جوعا وعطشا في الصحراء

انتشر على مواقع التواصل فيدو يظهر آخر لحظات من حياة ثلاثة مواطنين مصريين قضوا جوعا وعطشا في صحراء مرسى مطروح.

واهتزت مشاعر ووجدان قبائل الصحراء الغربية في محافظات مطروح والاسكندرية والبحيرة والمنيا وسيوة، بعد العثور على جثث 3 مصريين في الصحراء.

وانتهت مأساة الصيادين الثلاثة بوفاتهم جوعا وعطشا في الصحراء بعد رحلة استمرت 8 أيام، حيث كشفت وسائل الإعلام أن الأخ الكبير رمضان دفن ابنه شاهين البالغ من العمر 10 سنوات، في الصحراء بعد موته خلال الرحلة، وبعده بـ4 كيلومترات مات شقيقه الأصغر مساعد جوعا وعطشا فقام بدفنه، لتجد القبائل جثة الأخ الأكبر بعيدا عن جثة شقيقه بنحو 7 كيلومترات في الصحراء.

المصدر: RT