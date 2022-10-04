مستشار سابق في البنتاغون: للولايات المتحدة مصلحة في ما تعرضت له أنابيب السيل الشمالي

قال المستشار السابق في البنتاغون، العقيد المتقاعد دوغلاس ماكغريغور، إن تصريحات الإدارة الأمريكية بأن اواشنطن ليست متورطة في تخريب أنابيب السيل الشمالي تتعارض مع المنطق ولا تفيدها.

وقال ماكغريغور إن "ادعاءات إدارة (الرئيس جو) بايدن بعدم التورط غير منطقية بالنظر إلى التصريحات السابقة والطريقة التي تحركت بها الإدارة الأمريكية".

وأكد أن الولايات المتحدة تستفيد من تخريب أنابيب الغاز الروسي، لأن ذلك يزيد من اعتماد أوروبا على الطاقة الأمريكية.

وأشار على وجه الخصوص إلى مثال الاقتصاد الألماني، والذي تبين أنه بات أكثر اعتمادا على الولايات المتحدة على المدى القصير.

وقال المستشار السابق: "هذا مهم لأنه يظهر التلاعب، ومن المستفيد من تدمير خط أنابيب الغاز".

ويقول مسؤولون أمريكيون إن "التخريب المتعمد" تسبب في انفجار خط الأنابيب الذي يصدر الغاز الروسي إلى أوروبا، ونفوا أي تورط أمريكي في هذا التخريب.

من جانبها أكدت روسيا أن دولة ما تقف وراء عملية التخريب التي تعرضت لها أنابيب السيل الشمالي لنقل الغاز الروسي.

المصدر: نوفوستي