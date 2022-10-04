صحيفة ألمانية: الاستخبارات الأمركية تتجسس على مواقع الجيش الروسي لصالح أوكرانيا

أفادت صحيفة "شبيغل" الألمانية نقلا عن الخبير في مجال التجسس والاستخبارات، غريغ أوستن، بإن الولايات المتحدة تراقب تحركات ومواقع الجيش الروسي وتمرر هذه المعلومات إلى أوكرانيا.

ووفقا للخبير، فإن الولايات المتحدة تتجنب التدخل العسكري المباشر في الصراع، لكنها تساعد كييف في المعلومات الاستخبارية.

قال غريغ أوستن: "أنا متأكد من أنه يجري تبادل الكثير من المعلومات. ولا شك في أن الولايات المتحدة تراقب المواقع الروسية بتفصيل كبير وتنقل هذه البيانات بانتظام إلى أوكرانيا".

كما أكد أن دول البلطيق وبولندا وبريطانيا كذلك تقدم معلومات سرية إلى كييف.

المصدر: نوفوستي