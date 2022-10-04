رئيس دونيتسك يمنح قديروف وسام بطل جمهورية دونيتسك الشعبية

قال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، إنه منح رئيس جمهورية الشيشان، رمضان قديروف، وسام (نجمة) بطل الجمهورية.

وقال بوشيلين في بيان: "مع الامتنان للمشاركة المخلصة والدعم النشط، سلمت نجمة بطل جمهورية دونيتسك الشعبية إلى رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف (أعلى جائزة لجمهورية دونيتسك)".

وأضاف بوشيلين أن "العلاقات الأخوية" قد أقيمت بين جمهورية دونيتسك والشيشان، والتي ستزداد قوة.

وفي وقت سابق، حصل قديروف على لقب بطل لوغانسك، من قبل رئيس الجمهورية، ليونيد باشنيك. الآن رئيس الشيشان هو بطل روسيا وكلا جمهوريتي دونباس.

المصدر: نوفوستي