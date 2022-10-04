بعد CNN.. ترامب يهدد بمقاضات عدد كبير من وسائل الإعلام الأخرى خلال أسابيع أو أشهر

هدد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بمقاضاة وسائل إعلام أخرى في غضون أسابيع أو أشهر، بعد دعوى قضائية رفعها ضد شبكة CNN.

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ورفع ترامب دعوى قضائية ضد شبكة CNN مطالبا فيها بتعويض قدره 457 مليون دولار، وفقا لوثائق المحكمة. ويتهم الرئيس السابق القناة التلفزيونية بالتشهير. ويقول محاموه إن هجمات القناة على موكلهم تصاعدت في الأشهر الأخيرة بسبب "مخاوف من قدرته على الترشح للرئاسة في عام 2024".

وقال ترامب في بيان نشر على مواقع التواصل الاجتماعي: "في الأسابيع أو الأشهر المقبلة، سنقوم أيضا برفع دعاوى قضائية ضد عدد كبير من وسائل الإعلام الكاذبة الأخرى بسبب أكاذيبهم والافتراء وسوء النية".

كما أشار إلى أنه يمكن رفع دعوى قضائية ضد لجنة التحقيق في اقتحام مبنى الكابيتول، متهما أعضاءها بعدم الرغبة في التحقيق في الانتهاكات خلال الانتخابات الرئاسية عام 2020، لكنهم يعملون ضد "الناس والوطنيين الذين اشتكوا وطرحوا أسئلة حول ذلك".

وأضاف ترامب: "تم رفع الدعوى اليوم ضد شبكة CNN التلفزيونية، التي كانت مرموقة في يوم من الأيام، والتي تحولت إلى مزود للمعلومات المضللة والافتراء والأخبار الكاذبة ... أنا فخور برفع الدعوى اليوم".

وعلى مدار مسيرته المهنية والسياسية، هدد ترامب مرارا وتكرارا بمقاضاة المؤسسات الإعلامية بسبب تغطيتها الإخبارية، التي يعتبرها غير عادلة أو غير محترمة، لنشاطاته.

وعلى الرغم من أنه نادرا ما تابع ذلك، إلا أن هجماته على وسائل الإعلام أصبحت عنصرا أساسيا في رسالته السياسية، وغالبا ما تم الاستشهاد بها في طلبات جمع الأموال في الفترة التي تسبق انتخابات التجديد النصفي للكونغرس لهذا العام.

وفي عام 2020، رفعت حملته دعوى قضائية ضد "نيويورك تايمز" و"واشنطن بوست" بسبب مقالات رأي ربطت بين ترامب والتدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية. وتم رفض دعواه ضد "التايمز".

المصدر: نيويورك تايمز+ ريانوفستي