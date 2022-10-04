صحيفة: اليابان تخطط لطرد دبلوماسي روسي ردا بالمثل على طرد قنصلها

أفادت صحيفة "يوميوري" بأن الحكومة اليابانية تخطط لطرد دبلوماسي روسي ردا على طرد القنصل الياباني من مدينة فلاديفوستوك الروسية.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه القضية قيد الدراسة الآن، وسيتم إبلاغ الجانب الروسي بقرار طوكيو في وقت قريب.

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ومن المتوقع طرد أحد الموظفين القنصليين.

يذكر أن جهاز الأمن الفدرالي أعلن يوم 26 سبتمبر الماضي القبض على القنصل الياباني في فلاديفوستوك موتوكي تاتسونوري بعد حصوله على معلومات سرية مقابل الأموال.

وقدم الجانب الروسي احتجاجا لطوكيو بهذا الخصوص، وأعلن أن القنصل الياباني شخصية غير مرغوب فيها.

المصدر: تاس