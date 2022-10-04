 
مباشر

صحيفة: اليابان تخطط لطرد دبلوماسي روسي ردا بالمثل على طرد قنصلها

أخبار العالم

صحيفة: اليابان تخطط لطرد دبلوماسي روسي ردا بالمثل على طرد قنصلها
Legion-Media IB Photography
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/twwf

أفادت صحيفة "يوميوري" بأن الحكومة اليابانية تخطط لطرد دبلوماسي روسي ردا على طرد القنصل الياباني من مدينة فلاديفوستوك الروسية.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه القضية قيد الدراسة الآن، وسيتم إبلاغ الجانب الروسي بقرار طوكيو في وقت قريب.

إقرأ المزيد
الحكومة اليابانية: القنصل في فلاديفوستوك سيغادر روسيا قبل 28 سبتمبر
الحكومة اليابانية: القنصل في فلاديفوستوك سيغادر روسيا قبل 28 سبتمبر

ومن المتوقع طرد أحد الموظفين القنصليين.

يذكر أن جهاز الأمن الفدرالي أعلن يوم 26 سبتمبر الماضي القبض على القنصل الياباني في فلاديفوستوك موتوكي تاتسونوري بعد حصوله على معلومات سرية مقابل الأموال.

وقدم الجانب الروسي احتجاجا لطوكيو بهذا الخصوص، وأعلن أن القنصل الياباني شخصية غير مرغوب فيها.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا