أمير عبد اللهيان عن المفاوضات النووية: نشعر أن الجانب الأمريكي حاضر الآن بتفهم أفضل في تبادل الرسائل

اعتبر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان اليوم الاثنين، أن الإجراءات التي يتم اتخاذها لإلغاء العقوبات من خلال المفاوضات وتبادل الرسائل على المسار الصحيح.

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وقال حسين أمير عبد اللهيان: "في آخر التطورات (المفاوضات النووية)، حاولنا اغتنام فرصة حضور جميع الأطراف في نيويورك خلال الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وكان مفاوضنا علي باقري حاضرا أيضا في جزء من الرحلة والتقى بإنريكي مورا، المنسق الأوروبي لمفاوضات فيينا، كما التقى وتحدث مع بعض وزراء الخارجية والمسؤولين المعنيين بهذا الموضوع وتوصل إلى نتيجة جيدة".

وأضاف أمير عبد اللهيان: "لقد وصلنا الآن إلى نقطة حيث يوجد تفاهم مشترك حول مختلف القضايا، وهذا سيساعدنا على العمل بشكل أفضل وأسرع في الخطوات النهائية للاتفاقية..واجه الجانب الأمريكي مشكلة من قبل، وهي أنه لم يكن لديه فهم سليم للوضع، ونشعر أن الجانب الأمريكي حاضر الآن بتفهم أفضل في تبادل الرسائل".

المصدر: "تسنيم"