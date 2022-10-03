بالأسماء..السيسي يقرر تجديد ندب قضاة للجنة التحفظ على أموال الجماعة الإرهابية

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا جديدا بشأن تجديد ندب قضاة في تنظيم إجراءات التحفظ والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية.

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وفي مادته الأولى، نص القرار رقم 469 لسنة 2022 بأن يجدد ندب 7 قضاة رؤساء بمحاكم الاستئناف للعمل باللجنة المشكلة بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 22 لسنة 2018 لمدة عام اعتبارا من 1 أكتوبر 2022".

تجدر الإشارة إلى أن القانون رقم 22 لسنة 2018 خاص بتنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين.

ونشر القرار في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الاثنين.

المصدر: "المصري اليوم"