 
مباشر

بالأسماء..السيسي يقرر تجديد ندب قضاة للجنة التحفظ على أموال الجماعة الإرهابية

أخبار العالم

بالأسماء..السيسي يقرر تجديد ندب قضاة للجنة التحفظ على أموال الجماعة الإرهابية
AP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/twvd

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا جديدا بشأن تجديد ندب قضاة في تنظيم إجراءات التحفظ والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية.

إقرأ المزيد
السيسي يبحث حماية أمن مصر مع قادة الجيش
السيسي يبحث حماية أمن مصر مع قادة الجيش

وفي مادته الأولى، نص القرار رقم 469 لسنة 2022 بأن يجدد ندب 7 قضاة رؤساء بمحاكم الاستئناف للعمل باللجنة المشكلة بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 22 لسنة 2018 لمدة عام اعتبارا من 1 أكتوبر 2022".

تجدر الإشارة إلى أن القانون رقم 22 لسنة 2018 خاص بتنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين.

ونشر القرار في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الاثنين.

بالأسماء..السيسي يقرر تجديد ندب قضاة للجنة التحفظ على أموال الجماعة الإرهابية
بالأسماء..السيسي يقرر تجديد ندب قضاة للجنة التحفظ على أموال الجماعة الإرهابية

المصدر: "المصري اليوم"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا