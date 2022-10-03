نتنياهو ولابيد يتبادلان انتقادات لاذعة بخصوص المفاوضات البحرية مع لبنان

تبادل رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد الانتقادات اللاذعة مع منافسه السياسي الرئيسي، رئيس الحكومة الأسبق بنيامين نتنياهو، بشأن المفاوضات البحرية مع لبنان.

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واعتبر بنيامين نتنياهو أن "لابيد يستسلم بشكل مخجل لتهديدات أمين عام "حزب الله" اللبناني حسن نصر الله".

وفي مواقع التواصل الاجتماعي، قال نتنياهو: "إنه يسلم حزب الله أرضا ذات سيادة إسرائيلية بخزان غاز ضخم، كل ذلك بدون نقاش برلماني وبدون استفتاء..لابيد ليس مفوضا بتسليم أراض سيادية لدولة معادية".

وأضاف: "إذا تم إقرار هذه الانتهازية المخادعة وغير القانونية، فهي لن تكون ملزمة".

من جهته، رد لابيد قائلا إن "السطر بأن إسرائيل رضخت لشروط "حزب الله" هو في الواقع، مستعار من كتاب دعاية حزب الله".

وكتب في "تويتر": "هذه بعض الحقائق لنتنياهو، الذي لم ير الاتفاق - إسرائيل (وفقا للاتفاق) تحصل على 100% من احتياجاتها الأمنية، وعلى 100% من حقل غاز كاريش، وحتى على جزء من الحوض اللبناني".

وأضاف لابيد: "أتفهم أنه يؤلمك أنك فشلت في الحصول على صفقة كهذه، لكن هذا ليس سببا جيدا لتضخيم دعاية نصر الله، من الممكن أن نحيي الحكومة التي تعمل بجد وتحقق نتائج".وأشار تقرير نشر أمس الأحد إلى أن نتنياهو انتقد بشدة إدارة الرئيس جو بايدن الأمريكية بسبب مزاعم بالضغط على إسرائيل لتضع اللمسات الأخيرة على الصفقة التي وصفها بأنها "غير قانونية ونفعية".

المصدر: "i24"