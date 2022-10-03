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الأمم المتحدة: ارتفاع عدد ضحايا تفجير كابل إلى 53 قتيلا معظمهم نساء

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الأمم المتحدة: ارتفاع عدد ضحايا تفجير كابل إلى 53 قتيلا معظمهم نساء
AP
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أعلنت الأمم المتحدة ارتفاع عدد قتلى التفجير الانتحاري الذي استهدف يوم الجمعة مركزا تعليميا في كابول إلى 53 شخصا على الأقل من بينهم 46 فتاة وشابة.

وأضاف بيان نشرته بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان عبر "تويتر" أن "هناك 110 جرحى على الأقل" وأن فريقا أمميا لحقوق الإنسان يواصل "توثيق الجريمة: التحقق من المعلومات وإنشاء بيانات موثوقة لمواجهة الإنكار والتعديل".

وكان انتحاري فجر نفسه يوم الجمعة الماضي على مقربة من قاعة دراسية في حيّ بكابول تقطنه غالبية من أقلية الهزارة الشيعية، بينما كان عشرات الطلاب يتقدمون بامتحانات الدخول إلى الجامعات. 

ولم تتبن أي مجموعة الاعتداء بعد، لكن تنظيم "داعش" سبق أن أعلن مسؤوليته عن اعتداءات في المنطقة استهدفت فتيات ومدارس ومساجد.

وأعقب الهجوم مظاهرات نسائية في عدد من المدن من بينها كابل.

 

المصدر: "أ ف ب"

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