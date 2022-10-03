"وقاحتهم لا حدود لها".. سفير روسيا في بولندا يكشف عن عرض قدمته له وارسو لدى استدعائها له

قال السفير الروسي في بولندا سيرغي أندرييف، إن السلطات البولندية عرضت عليه خلال استدعائه من قبل الخارجية، إدانة الاستفتاءات التي جرت بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوروجيه.

وقال أندرييف في مقابلة مع قناة زفيزدا التلفزيونية: "صحيح .. ولأول مرة.. طُلب مني أن أنأى بنفسي (انقلب)، وأدين الاستفتاءات التي جرت.. بالمقابل ستقدم السلطات البولندية الدعم اللازم وما إلى ذلك.. وردا على ذلك، قلت إنني لا أرى أي سبب لمواصلة النقاش حول هذا الموضوع، ليس فيما يتعلق بالاقتراح بالنسبة لي شخصيا، ولكن بشكل عام حول هذه المؤامرة، لأن مواقفنا متعارضة تماما ومن الواضح أننا لن نجد تفاهما متبادلا حول هذا الموضوع".

وتابع قائلا: " لقد قالوا لي إنه في حال إذا قررت وقبلت بعرضهم أنا أو أيا من موظفي السفارة الانسحاب (الانقلاب) وإدانة سياسة القيادة الروسية، فسنجد هنا كل أنواع الدعم.. غطرستهم ووقاحتهم لاحدود لها".

واستدعت وزارة الخارجية البولندية، السفير الروسي فيما يتعلق بالاستفتاء الذي جرى في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومنطقة خيرسون وزابوروجيه.

المصدر: زفيزدا





