وزيرة بريطانية سابقة تدعو تراس لإجراء انتخابات عامة

دعت نادين دوريس، الوزيرة البريطانية والحليفة البارزة لرئيس الوزراء السابق بوريس جونسون، رئيسة الحكومة الحالية، ليز تراس، لإجراء انتخابات عامة للحصول على تفويض لسياساتها.

وقالت دوريس، التي دعمت تراس لرئاسة حزب المحافظين، إن هناك "استياء واسع النطاق" من رئيسة الوزراء للتخلي عن أجزاء رئيسية من أجندة سلفها، معتبرة أن "ثلاث سنوات من العمل" قد تم تجميدها.

وأضافت: "إذا أرادت ليز تفويضا جديدا بالكامل، فعليها الذهاب إلى انتخابات عامة".

هذا وكشف استطلاع رأي أجرته "يو غوف" أن أكثر من نصف البريطانيين يعتقدون أن تراس يجب أن تستقيل من منصبها، بعد أقل من شهر من عملها.

وقال نحو 51% من قرابة 5000 بريطاني شملهم الاستطلاع، إن على رئيسة الوزراء الاستقالة، فيما قال 54% إن وزير الخزانة كواسي كوارتنغ يجب أن يستقيل.

من جانب آخر، وقع أكثر من 191 ألف مواطن بريطاني على عريضة تدعو إلى إجراء انتخابات عامة فورية في البلاد، بسبب عدم الرضا على خطة الحكومة الجديدة لدعم الاقتصاد، ووسط "أزمات غير مسبوقة تهدد المملكة المتحدة".

المصدر: "الإندبندنت" + RT