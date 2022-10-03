بيسكوف: روسيا ستواصل التشاور مع سكان منطقتي خيرسون وزاباروجيه بشأن الحدود

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن روسيا ستواصل التشاور مع السكان المحليين بشأن حدود منطقتي خيرسون وزابوروجيه، وكل شيء سيعتمد على إرادتهم.

وأضاف بيسكوف: "حدود جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك داخل حدود عام 2014 .. أما حدود خيرسون وزابوروجيه فسنواصل التشاور مع سكان هذه المناطق".

من ناحية أخرى أشار بيسكوف إلى أنه حتى الآن لم يتم التخطيط لاستفتاءات أو استطلاعات رأي جديدة للسكان.

المصدر: نوفوستي