مستشار سياسي أمريكي: كلينتون تحضر نفسها للدخول في السباق الرئاسي

قال المستشار السياسي الأمريكي ديك موريس، إن وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون تحضر نفسها للدخول في السباق الرئاسي كخيار "معتدل" للحزب الديمقراطي.

واعتبر موريس، الذي شغل منصب مساعد الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون أن "هيلاري تنفض الغبار عن كتاب قواعد اللعب الذي وضعه زوجها من خلال انتقاد سياسة الحدود المفتوحة التي تتبعها إدارة الرئيس جو بايدن لتضع نفسها في مكانها لخوض انتخابات الرئاسة لعام 2024".

وأشار إلى أنه يرى "دلائل متزايدة على أن هيلاري سوف ترشح نفسها.. وهي لاحظت أن الأمريكيين لا يؤمنون بالحدود المفتوحة"، معتبرا أن "هذه كلها إشارات على أنها ستكون المرشحة المعتدلة للرئاسة"، مضيفا: "بعد الانتخابات النصفية ستخرج كلينتون لتقول اليسار كلفنا مجلس النواب ومجلس الشيوخ. إذا بقينا مع مرشح يساري في عام 2024، فسنخسر البيت الأبيض. أنا الوحيدة المتوجهة إلى الوسط والتي سأعطي فرصة للحزب للفوز".

وقال موريس إنه على دراية بالاستراتيجية التي تستخدمها "لأنها الاستراتيجية التي صممتها لبيل كلينتون في عام 1992" عندما فاز بترشيح الحزب الديمقراطي. هيلاري تنفض الغبار عن كتيب قواعد اللعب الذي كتبته له وتطبقه بنفسها هذا العام".

المصدر: "نيويورك بوست"