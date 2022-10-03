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 الخارجية الروسية: موسكو سترد بالشكل المناسب على طرد القائم بأعمالها في ليتوانيا

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 الخارجية الروسية: موسكو سترد بالشكل المناسب على طرد القائم بأعمالها في ليتوانيا
ria.ru
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو سترد على قرار ليتوانيا طرد القائم بأعمال روسيا، سيرغي ريابوكون.

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وقالت الخارجية الروسية بهذا الشأن: "كما صرّح الجانب الروسي في وقت سابق، روسيا ستعطي الرد المناسب".

وكانت وزارة الخارجية في ليتوانيا قد أعلنت أن القائم بأعمال الاتحاد الروسي، سيرغي ريابوكون، شخصا غير مرغوب فيه، وأمرته بمغادرة البلاد في غضون خمسة أيام.

وقالت الخارجية الليتوانية في بيانها: "في 3 أكتوبر جرى استدعاء ممثل عن سفارة روسيا في ليتوانيا إلى وزارة الخارجية الليتوانية، وتم تسليمه مذكرة تفيد بإعلان سيرغي ريابوكون، القائم بأعمال الاتحاد الروسي في ليتوانيا، شخصا غير مرغوب فيه. ريابوكون ملزم بمغادرة البلاد في غضون خمسة أيام".

المصدر: نوفوستي

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