بيسكوف يعلق على موضوع العقوبات الغربية على أسرته

علق المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، على موضوع العقوبات الغربية المفروضة على أفراد عائلته.

وقال بيسكوف للصحفيين: لقد اعتدنا على موضوع العقوبات المفروضة علينا، ولم تعد تلفت انتباهنا.

وفي وقت سابق ذكرت وسائل الإعلام أن كندا فرضت عقوبات على المتحدث الرسمي باسم الكرملين بيسكوف وأفراد أسرته.

وعمد الغرب إلى فرض عقوبات غير مسبوقة واتخاذ إجراءات تقييدية ضد روسيا شملت قطاعات ومؤسسات حكومية وقطاعات مالية وهيئات وشركات وأفراد، وحتى المقربين من الرئيس الروسي وأفراد عائلاتهم وذلك على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي