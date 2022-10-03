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الكرملين يعرب عن تقديره لمساهمة قديروف ومواطني الشيشان في العملية العسكرية

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الكرملين يعرب عن تقديره لمساهمة قديروف ومواطني الشيشان في العملية العسكرية
Globallookpress Komsomolskaya Pravda
حاكم جمهورية الشيشان/ رمضان قديروف (صورة أرشيفية)
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صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بأن حاكم جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، وشعب الشيشان يساهمون في العملية العسكرية الخاصة بشكل "بطولي وفعّال".

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جاء ذلك خلال إفادة بيسكوف اليوم الاثنين، 3 أكتوبر، حيث تابع بأنه "منذ بداية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وقد ساهم حاكم جمهورية الشيشان، رمضان قديروف، مساهمة كبيرة جدا في تنفيذ العملية العسكرية الخاصة، على نحو بطولي وفعّال".

وكان قديروف قد صرح في وقت سابق بأن التكتيكات الجديدة التي يتبعها مقاتلو الوحدات الشيشانية وقوات التحالف في منطقة العمليات الخاصة تحقق بالفعل نتائج ممتازة، وأشار إلى أنه نتيجة لذلك يتكبد العدو خسائر فادحة كل يوم.

المصدر: تاس

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