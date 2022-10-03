شركة "روس تيخ" تزيد إنتاج أنظمة راجمات صواريخ "تورنادو"

قالت شركة "روس تيخ" الحكومية الروسية إن إنتاج أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة "Tornado-G" و"Tornado-S" قد زاد بشكل ملحوظ.

وذكرت الشركة أن "القسم العسكري لمصانع موتوفيليخا، بسبب زيادة حجم الإنتاج، تحول إلى نظام العمل في ثلاث وجبات في اليوم. وتضاعف إنتاج المركبات القتالية الخاصة بأنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة Tornado-G وTornado-S عدة مرات مقارنة بالعام الماضي، ووصل إلى مستويات لم نشهدها خلال السنوات العشر الماضية".

وقد تم إنتاج منظومات "تورنادو" لتحل محل أنظمة صواريخ "غراد" و"سميرش" في القوات المسلحة الروسية.

وتعتبر منظومات "تورنادو" أكثر تطورا، ويتم إنتاج نوعين من هذه الأنظمة خاصة بصواريخ "تورنادو - جي" عيار 122 ملم و "تورنادو - إس" عيار 300 ملم.

المصدر: نوفوستي