الفيلسوف الروسي دوغين: القواعد اختفت وروسيا تتعامل مع قوة بربرية

قال المفكر والفيسلسوف الروسي، ألكسندر دوغين، إن روسيا تتعامل مع قوة همجية رهيبة، مضيفا أنه "لم تعد هناك قواعد، ونحن في مرحلة مختلفة تماما من المواجهة العالمية".

وأكد دوغين في مقابلة صحفية : "يجب أن ندرك أنه من غير المرجح أن نحل هذه الأزمة بلطف من خلال المفاوضات. يجب أن نكون أقوياء، ويجب أن ننتصر، ويجب علينا تعبئة مجتمعنا".

وأضاف الفيلسوف الروسي في حديثه: "لقد سخرنا منهم واستخفينا بهم بما فيه الكفاية.. من (الرئيس الأمريكي جو) بايدن، الذي فقد عقله، وسخرنا من مدمن المخدرات (الرئيس الأوكراني فلاديمير) زيلينسكي، لكن الغرب يهاجمنا بقسوة شديدة، وفي بعض الأحيان بشكل مؤلم وفعال. لقد استنفد موضوع السخرية من العدو نفسه، ويجب أن نأخذ هذه المعركة على محمل الجد".

وتابع: "مدمن مخدرات، ورجل عجوز يتواصل مع الأرواح، هذه واجهة تقف وراءها القوة الحديدية للحضارة الأنجلو ساكسونية وحلف شمال الأطلسي، والغرب، والليبرالية، والعولمة، وهي نتيجة الخمسمائة عام الماضية من تاريخهم".

وأشار دوغين إلى أنهم (الغربيون) "يدافعون عن أفكارهم الخاطئة وغير الإنسانية، ولكن الأهم من ذلك، أننا في عالمهم لا نحظى بأي مكان على الإطلاق. يجب أن ندرك أننا مدانون، ولا يمكننا تحقيق أي حل وسط مع هذه القوة الرهيبة والظلامية والقاسية".

وشدد على أنه "يجب أن نوظف إمكاناتنا لهذه المواجهة الأساسية من أجل إنقاذ روسيا والإنسانية والعالم في النهاية".

المصدر: وكالات