الخارجية الإيرانية: أمن بعثاتنا الدبلوماسية من مسؤولية الدول المعتمدة فيها

علق المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، على تعرض بعض البعثات الدبلوماسية الإيرانية في دول أوروبية لهجمات، قائلا إنه وفق المعاهدات الدولية على الدول ضمان أمن البعثات.

وأفاد كنعاني في مؤتمره الصحفي الأسبوعي بأنه "خلال التطورات الأخيرة، تعرضت بعض بعثاتنا الدبلوماسية في دول اوروبية لهجمات من قبل جماعات معارضة، وتمكن المعتدون من إلحاق الضرر ببعض بعثاتنا وأبنية البعثات من الخارج، وذلك بسبب عدم منعهم من قبل قوات الأمن في تلك الدول"، مذكرا أنه "وفق المعاهدات الدولية يتعين على الدول أن تضمن أمن البعثات الدبلوماسية، ويجب أن تقوم هذه الدول بإجراءات وقائية".

وأشار إلى: "أننا تابعنا هذا الموضوع وتواصلنا مع سفارات الدول المعنية، وأكدنا مسؤوليتهم تجاه أمن بعثاتنا، وشهدنا تعزيز الإجراءات الأمنية من قبل تلك الدول، وبعثاتنا أيضا اتخذت اجراءات اضافية"، مؤكدا أن "بعثاتنا الدبلوماسية تواصل أعمالها، رغم الظروف الأمنية، بصورة طبيعية".

وأضاف: "قام البعض في دول مختلفة بأعمال عنف تحت عنوان الاحتجاج السياسي، وقاموا بتهديد أمن دبلوماسيينا وبعثاتنا. وبعض من يدعي حقوق الانسان والحرية قاموا في بعض الدول بالهجوم على من كان يود زيارة السفارات للقيام ببعض المعاملات"، وتابع قائلا: "نؤكد مسؤولية الدول في ضمان أمن البعثات الدبلوماسية والدبلوماسيين الأجانب".

المصدر: RT