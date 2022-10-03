طهران تؤكد أن الفرصة مازالت متوفرة لإحياء الاتفاق النووي

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، إن الفرصة ما زالت متوفرة لإحياء الاتفاق النووي، ويمكن التوصل لاتفاق إذا كانت لدى واشنطن الإرادة السياسية اللازمة.

وأكد كنعاني في مؤتمره الصحافي الأسبوعي أن "تبادل الرسائل في المفاوضات النووية مستمرة عبر الوسيط الأوروبي وبعض الوسطاء، منهم وزراء خارجية بعض دول الجوار"، مشيرا إلى أن "اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، كان أيضا فرصة مناسبة، وتم خلالها تبادل بعض الرسائل بين إيران والولايات المتحدة".

وشدد على "أننا عازمون للتوصل إلى اتفاق مستدام وجيد وقوي يضمن مصالحنا"، جازما أن "ردنا على المسودة الأوروبية قد أرسل بشفافية ليساعد في التوصل إلى الاتفاق، وسعينا خلال ردنا إلى رفع النقاط المبهمة في نص الاتفاق، ومنع التفاسير المبهمة".

وأعلن كنعاني: "أننا ما زلنا مستمرون بتبادل الرسائل، ونرحب بمساعي الدول، ولا سيما دول الجوار، للوساطة بهذا الملف"، مؤكدا أن "الفرصة ما زالت متوفرة لإحياء الاتفاق، وإن كانت لدى الولايات المتحدة الإرادة السياسية اللازمة يمكن أن نصل إلى اتفاق".

المصدر: RT