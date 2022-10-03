صحيفة أمريكية: خطاب بوتين الأخير استمرار لأفكاره وكلمته في مؤتمر ميونيخ 2007

اعتبرت صحيفة "National Interest" أن كلمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مراسم اتفاقيات انضمام مناطق جديدة لروسيا يظهر رغبة موسكو في إنهاء النظام العالمي القائم على قيادة الغرب.

وقال كاتب المقال، مارك إيبيسكوبوسن، إن خطاب الرئيس الروسي كان استمرارا منطقيا لأفكاره التي حددها في خطابه الشهير في مؤتمر ميونيخ للأمن عام 2007.

وأضاف الكاتب أن "رسالة بوتين واضحة: روسيا تكافح للإطاحة بما تعتبره نظاما عالميا معزولا واستبداديا بقيادة الغرب".

وأشار الكاتب إلى أن بوتين أراد إظهار تصميمه على مراجعة جوهرية للنظام الدولي الذي تشكل بعد انهيار الاتحاد السوفيتي.

وقال مارك إيبيسكوبوسن: "يجب أن يُنظر إلى خطاب بوتين الأخير على أنه إدانة شديدة للعالم الغربي، الذي يذكّر بتجارة الرقيق ونهب إفريقيا، والإبادة الجماعية للقبائل الهندية في أمريكا، والقصفين الذريين لهيروشيما وناغازاكي، والقصف المكثف لفيتنام".

المصدر: نوفوستي