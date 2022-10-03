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الدفاع الروسية تنشر فيديو لإطلاق صواريخ "آر-500"

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نشرت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الاثنين، 3 أكتوبر، فيديو لإطلاق صواريخ "R-500" من منظومة "إسكندر-إم" ضد منشآت تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.

وتظهر لقطات الفيديو العمليات القتالية لأنظمة القاذفات العملياتية التكتيكية "إسكندر-إم"، بينما تدخل الأنظمة إلى الموقع وتستعد لإطلاق النار، وإزالة التمويه من جانب المشغل، لمنعه من الاشتعال بلهب محرك إقلاع الصاروخ.

وقد أشار رئيس منصة الإطلاق، ويدعى أرتيوم، أن ميزات صواريخ "R-500" هي مسار الاقتراب غير المتوقع للهدف.

المصدر: نوفوستي

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