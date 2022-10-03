بولسونارو: التعاون مع روسيا في مجال الأسمدة مسألة حياة للبرازيل

قال الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، إن التعاون مع روسيا في مجال الأسمدة مسألة حياة للبرازيل.

وأضاف بولسونارو للصحفيين: "روسيا حيوية بالنسبة لنا في قضية الأسمدة.. لقد تحدثت لمدة ثلاث ساعات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في فبراير حول قضية (شحنات) الديزل ومواضيع أخرى".

في نهاية يونيو الماضي، شدد الرئيس بوتين، في محادثة مع بولسونارو، على أن روسيا ملتزمة بتعهدات الإمدادات المستمرة من الأسمدة للمزارعين البرازيليين.

المصدر: نوفوستي